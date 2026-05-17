День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 14:29

Корабль Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

SpaceX успешно завершила стыковку корабля Cargo Dragon с МКС

Корабль Cargo Dragon Корабль Cargo Dragon Фото: NASA/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией в рамках 34-й коммерческой миссии снабжения. Прямая трансляция этой технологической операции в режиме реального времени велась на официальном сайте NASA.

Стыковка в автоматическом режиме была зафиксирована в 06:37 по времени восточного побережья США (13:37 по московскому времени). Американский аппарат доставил на орбитальный комплекс почти три тонны полезных грузов, включая продовольствие и научное оборудование. Доставленные приборы предназначены для проведения биологических экспериментов по изучению влияния микрогравитации на бактерии и физики движения микрочастиц в невесомости. Ракета-носитель Falcon 9 с этим кораблем стартовала в пятницу с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, а сам полет до станции занял 36 часов.

Ожидается, что в середине июня грузовой корабль отстыкуется от МКС и вернется на Землю с результатами проведенных экипажем исследований. Помимо Cargo Dragon, грузы на станцию доставляют американские аппараты Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако, в отличие от возвращаемого корабля SpaceX, аппараты Cygnus при обратном спуске полностью сгорают в плотных слоях атмосферы вместе со скопившимся космическим мусором.

Ранее стало известно, что российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершат выход в открытый космос 27 мая. Им предстоит установить новое оборудование на внешней поверхности станции и вернуть на борт станции контейнеры с результатами научных экспериментов.

Космос
МКС
SpaceX
космические корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник ВСУ атаковал детский сад в Энергодаре
Звезду сериала «След» заподозрили в мошенничестве
Азербайджан и Турция подпишут новое соглашение в сфере градостроительства
В ГД ответили, надо ли ограничить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет
Духовник Трампа назвал президента, с которым подружился бы лидер США
Крымский мост временно перекрыли
ВСУ убили иностранца в Подмосковье
В двух крупнейших аэропортах на юге России запретили полеты
«Сейчас же»: в Германии потребовали проведения досрочных выборов
Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
«Нужен шанс»: президент Бразилии обратился к Трампу с просьбой
Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой
Немецкий историк предсказал, чем в итоге закончится СВО
Женщинам рассказали, о чем молятся святой Пелагее Тарсийской
МАГАТЭ оценило последствия удара БПЛА по АЭС «Барака»
Аэропорт Внуково временно ограничил прием и отправку рейсов
Человек выпал с 37-го этажа в Москве
Британский министр объяснила, почему Стармер все еще на посту
Стало известно о грядущих переговорах Трампа с одним иностранным лидером
Двухтонная авиабомба стала причиной эвакуации 30 тыс. немцев
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.