Корабль Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией в рамках 34-й коммерческой миссии снабжения. Прямая трансляция этой технологической операции в режиме реального времени велась на официальном сайте NASA.

Стыковка в автоматическом режиме была зафиксирована в 06:37 по времени восточного побережья США (13:37 по московскому времени). Американский аппарат доставил на орбитальный комплекс почти три тонны полезных грузов, включая продовольствие и научное оборудование. Доставленные приборы предназначены для проведения биологических экспериментов по изучению влияния микрогравитации на бактерии и физики движения микрочастиц в невесомости. Ракета-носитель Falcon 9 с этим кораблем стартовала в пятницу с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, а сам полет до станции занял 36 часов.

Ожидается, что в середине июня грузовой корабль отстыкуется от МКС и вернется на Землю с результатами проведенных экипажем исследований. Помимо Cargo Dragon, грузы на станцию доставляют американские аппараты Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако, в отличие от возвращаемого корабля SpaceX, аппараты Cygnus при обратном спуске полностью сгорают в плотных слоях атмосферы вместе со скопившимся космическим мусором.

Ранее стало известно, что российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершат выход в открытый космос 27 мая. Им предстоит установить новое оборудование на внешней поверхности станции и вернуть на борт станции контейнеры с результатами научных экспериментов.