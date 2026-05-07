Илон Маск расформирует свою ИИ-компанию

Миллиардер Илон Маск сообщил в соцсети X, что ИИ-стартап xAI перестанет существовать как отдельная компания. Он уточнил, что xAI станет подразделением SpaceX.

Как отдельная компания xAI будет расформирована и будет просто SpaceXAI — разработчиком ИИ-продуктов от SpaceX, — написал Маск.

Ранее компания Маска Tesla объявила об отзыве снятого с производства бюджетного заднеприводного пикапа Cybertruck. Отмечается, что под программу подпали 173 машины с 18-дюймовыми колесами. При этом модификация с 20-дюймовыми дисками не подпала под отзыв. Tesla намерена отозвать автомобили, которые были выпущены с 21 марта 2024 года по 25 ноября 2025 года. В компанию не поступали сведения о происшествиях, связанных с браком, однако есть три гарантийных обращения.

Ранее предприниматель написал, что до конца жизни ему, вероятно, придется выплатить налоги на $500 млрд (376,1 млрд рублей). При этом Маск не объяснил, как именно он подсчитал такую сумму. Миллиардер иронично задумался, не причитается ли ему от налоговой службы небольшой трофей или печенье.