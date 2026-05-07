07 мая 2026 в 10:56

Илон Маск расформирует свою ИИ-компанию

Илон Маск заявил, что ИИ-стартап xAI станет подразделением SpaceX

Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Миллиардер Илон Маск сообщил в соцсети X, что ИИ-стартап xAI перестанет существовать как отдельная компания. Он уточнил, что xAI станет подразделением SpaceX.

Как отдельная компания xAI будет расформирована и будет просто SpaceXAI — разработчиком ИИ-продуктов от SpaceX, — написал Маск.

Ранее компания Маска Tesla объявила об отзыве снятого с производства бюджетного заднеприводного пикапа Cybertruck. Отмечается, что под программу подпали 173 машины с 18-дюймовыми колесами. При этом модификация с 20-дюймовыми дисками не подпала под отзыв. Tesla намерена отозвать автомобили, которые были выпущены с 21 марта 2024 года по 25 ноября 2025 года. В компанию не поступали сведения о происшествиях, связанных с браком, однако есть три гарантийных обращения.

Ранее предприниматель написал, что до конца жизни ему, вероятно, придется выплатить налоги на $500 млрд (376,1 млрд рублей). При этом Маск не объяснил, как именно он подсчитал такую сумму. Миллиардер иронично задумался, не причитается ли ему от налоговой службы небольшой трофей или печенье.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
