Tesla отозвала бюджетные Cybertruck из-за серьезной угрозы

Tesla начала отзывать заднеприводные Cybertruck из-за риска отделения колес

Компания миллиардера Илона Маска Tesla объявила об отзыве снятого с производства бюджетного заднеприводного пикапа Cybertruck, передает Carscoops. Отмечается, что под программу подпали 173 машины с 18-дюймовыми колесами.

При этом модификация с 20-дюймовыми дисками не подпала под отзыв. Tesla намерена отозвать автомобили, которые были выпущены с 21 марта 2024 года по 25 ноября 2025 года. В компанию не поступали сведения о происшествиях, связанных с браком, однако есть три гарантийных обращения.

Ранее один из крупнейших российских поставщиков электромобилей Tesla, компания Moscow Tesla Club, фактически прекратил свою деятельность, оставив клиентов с многомиллионными убытками. Покупатели массово пожаловались на невыполнение обязательств по договорам: некоторые из них оплатили футуристичные Cybertruck стоимостью 34 млн рублей, но машин так и не получили.

Также Cybertruck включили в перечень легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога в России. Пикап с дизайном в стиле киберпанк был представлен в ноябре 2019 года, его продажи стартовали в конце 2023-го.

Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

