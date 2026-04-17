Крупнейший поставщик Tesla в России исчез с деньгами покупателей

Один из крупнейших российских поставщиков электромобилей Tesla, компания Moscow Tesla Club, фактически прекратил свою деятельность, оставив клиентов с многомиллионными убытками, сообщает Telegram-канал SHOT. Покупатели массово жалуются на невыполнение обязательств по договорам: некоторые из них оплатили футуристичные Cybertruck стоимостью 34 млн рублей, но машин так и не получили.

С начала апреля офис фирмы закрыт, счета заблокированы, а руководство игнорирует звонки и досудебные претензии, утверждает источник. Кризис в Moscow Tesla Club связывают с ужесточением санкций, которые значительно осложнили и удорожили логистику американских электрокаров в Россию.

На данный момент компания является фигурантом судебных разбирательств на сумму около 15 млн рублей, а ее сотрудники пытаются реализовать оставшиеся невостребованными автомобили через профильные чаты. По словам пострадавших, общая сумма ущерба может исчисляться сотнями миллионов.

