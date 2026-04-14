Риелтор обманула десятки россиян в Таиланде

Таиландский риелтор обманула более 30 россиян на 2 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Пострадавшие объединились для коллективного обращения в суд.

Как сообщается, женщина заселяла их в жилые дома местных жителей под видом свободных апартаментов, присваивала залог, брала в долг и не отдавала. Так, супружеская пара из России внесла за бронь 24 тыс. рублей. Уже на месте риелтор поставила путешественников перед фактом: апартаменты затопило, россиян заселят в другую квартиру.

Уставшие после перелета молодые люди не стали спорить и доплатили остаток в 50 тыс. рублей. Через пару дней вернулись хозяева дома и выгнали россиян.

