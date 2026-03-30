Молодой россиянин поехал в Таиланд и пропал без вести

Россиянин Гордей Страут пропал в Бангкоке через несколько недель после прибытия в столицу Таиланда, куда он прилетел из Индонезии, сообщила ТАСС его мать Елена Переверзева. 22-летний молодой человек прибыл туда 4 сентября 2025 года, а после 28 числа перестал отвечать на звонки и сообщения.

По словам матери, ее сын уехал в Южную Корею в марте 2024 года, затем зимовал во Вьетнаме, после чего перебрался в Индонезию, а оттуда — в Таиланд. Она отметила, что у Гордея было плохое эмоциональное состояние: во время разговоров он чуть ли не плакал, жаловался на одиночество и работу. Его телефон до сих пор в сети, но никто не отвечает. Женщина предположила, что у него могли отобрать телефон и документы.

Мать обратилась в СК РФ по Воронежской области, где проводят проверку. В консульском отделе посольства РФ в Таиланде сообщили, что дипломаты не получали от местных правоохранителей информации о возможном местонахождении россиянина или инцидентах с его участием.

Ранее сообщалось о гибели россиянина на Филиппинах из-за сильного течения в океане. Тело мужчины обнаружили спустя 11 часов после пропажи. Трагедия произошла на популярном среди туристов пляже Пука-бич, который известен опасными подводными течениями и большими волнами.