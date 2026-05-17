МАГАТЭ оценило последствия удара БПЛА по АЭС «Барака» МАГАТЭ: на АЭС «Барака» не зафиксировали повышения уровня радиации

Специалисты МАГАТЭ не зафиксировали повышения уровня радиации после удара беспилотников по АЭС «Барака» в ОАЭ, сообщили в организации в соцсети X. Пожар произошел на электрогенераторе, расположенном за пределами внутреннего периметра станции.

В настоящее время энергоснабжение третьего энергоблока АЭС осуществляется за счет аварийных дизель-генераторов. МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями ОАЭ, готовое оказать помощь в случае необходимости, — уточнили в организации.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах в районе АЭС «Барака» начался пожар после атаки дронов. Центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби также подтвердил, что угрозы радиационной безопасности нет, никто не пострадал.

Также стало известно, что Белый дом призывал ОАЭ активнее участвовать в противостоянии с Ираном. По данным источников, окружение американского лидера Дональда Трампа даже предложило Абу-Даби установить контроль над одним из иранских островов в Персидском заливе.

До этого Израиль передал ОАЭ батареи ПВО «Железный купол» и направил специалистов для их обслуживания. Усиление сил противовоздушной обороны совпало со слухами об обстрелах Ирана со стороны Эмиратов.