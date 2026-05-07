07 мая 2026 в 09:59

Медведев призвал пресечь «ядерные поползновения» Германии

Медведев: ООН и МАГАТЭ должны поднять вопрос о немецкой ядерной программе

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мировое сообщество должно пресечь «ядерные поползновения» Германии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России в статье, опубликованной RT. По его мнению, к этому следует привлечь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН.

Вопрос о «немецкой ядерной программе» может и должен быть немедленно подхвачен мировым сообществом. Со всеми вытекающими последствиями: усиленными проверками со стороны МАГАТЭ, осуждением со стороны Совбеза ООН, введением законных международных ограничительных мер, чтобы задавить в зародыше одиозные ядерные поползновения, — написал он.

Ранее Медведев заявил, что Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска. По его словам, нельзя допустить повторения ситуации июня 1941 года. Зампред Совбеза считает, что немецкие политики, увлекшиеся «игрой в оловянных солдатиков», уже не вписываются в рамки взвешенного курса, который проводили их предшественники.

Политик также отметил, что курс Германии на реванш после Второй мировой войны стал официальным. Он напомнил, что нынешнее немецкое правительство объявило РФ «угрозой безопасности» и поставило задачу нанести Москве «стратегическое поражение».

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
