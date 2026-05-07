«Не допустить трагедии»: Медведев о рисках повторения июня 1941 года Медведев: на западных рубежах РФ должны стоять всегда готовые к бою войска

Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?» По его словам, которые передает RT, нельзя допустить повторения ситуации июня 1941 года.

Для нашей страны главное — не допустить трагедии 1941 года. Иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооруженные силы на западном направлении, — отметил Медведев.

Он раскритиковал нынешний германский политический истеблишмент, подчеркнув, что современные немецкие политики, увлекшиеся «игрой в оловянных солдатиков», уже не вписываются в рамки взвешенного курса, который проводили их предшественники. Замглавы СБ предупредил, что нельзя полагаться на благоразумие Берлина и верить, что он никогда не рискнет развязать войну.

[Главное] <...> осознавать, что точно такую же сеть плацдармов, как сегодня, в преддверии 22 июня 1941 года немцы готовили загодя на главных оперативных направлениях, — резюмировал политик.

Ранее Медведев заявил, что коррупционные скандалы на Украине высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки». Однако власти ФРГ все равно готовы использовать «украинских вассалов» в качестве «недорогого сборочного цеха своей продукции», уточнил он.