Коррупционные скандалы, связанные с делом украинского бизнесмена Тимура Миндича, высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?» он отметил, что власти ФРГ все равно готовы использовать «украинских вассалов» в качестве «недорогого сборочного цеха своей продукции», передает RT.

Несмотря на известные последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым делом Миндича, <...> немцы готовы использовать украинских вассалов в качестве недорогого сборочного цеха своей продукции. Превратить Украину в маленькую лабораторную мышь, над которой ставят зловещие эксперименты, — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на Миндича и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Аналитики считают, что Умерову придется расстаться со своей должностью.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин выразил мнение, что новая волна публикаций о коррупционном деле Миндича может привести к кадровым перестановкам в Киеве. По его словам, в стране сейчас присутствуют два противоборствующих лагеря.