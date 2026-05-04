04 мая 2026 в 17:29

«Никому дела нет»: политолог о новой волне публикаций о деле Миндича

Политолог Самонкин допустил отставку Умерова после новых данных о деле Миндича

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новая волна публикаций о коррупционном деле бизнесмена Тимура Миндича может привести к кадровым перестановкам в Киеве, включая отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в стране сейчас присутствуют два противоборствующих лагеря, где интересы США и Великобритании относительно будущего европейского государства кардинально расходятся.

На Украине присутствуют два противоборствующих лагеря. С одной стороны, США с НАБУ, которое они открыли еще после госпереворота, чтобы контролировать позиции внутри киевского режима. И, конечно же, с другой — Британия. Американцам очень важно быстро закрыть украинский конфликт, сохранить хоть какую-то часть государственности и перекинуть все свои военные и инвестиционные потоки исключительно на Ближний Восток. Британия ведет войну до последнего украинца. В связи с публикацией новых пленок по делу Миндича мы можем ожидать отставки таких политиков, как Умеров, но не [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Это не в интересах британской короны, — сказал Самонкин.

Он добавил, что в сложившейся ситуации системному воровству и освоению бюджетов вместо производства вооружения внутри Украины практически никто не препятствует. По его словам, западные журналистские расследования хоть и подтверждают факты коррупции, но крайне редко влияют на решение по отставке высшего руководства страны.

Британии сейчас важно продолжать военный конфликт на Украине и накачивать Евросоюз дальнейшей русофобией. В данной ситуации то, что киевский режим ворует и, грубо говоря, вместо производства ракет и беспилотников просто осваивает бюджеты, никому нет дела. Есть отдельно взятые журналистские расследования западных медиа, которые это подтверждают, но практически до принятия решения и по отставке представителей киевского режима дело не доходит, — заключил Самонкин.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может использовать так называемые пленки Миндича в политических целях, включая возможное избавление от Зеленского. Как отметил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, в американской политике может быть использован любой инфоповод.

Европа
Украина
Тимур Миндич
Рустем Умеров
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Культура

Семья и жизнь

Общество

