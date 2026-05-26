26 мая 2026 в 03:32

Стало известно, что разрешат держать на столе во время ЕГЭ-2026

Рособрнадзор разрешил воду, лекарства и перекус на ЕГЭ-2026

Рособрнадзор определил, что на столе у участника на ЕГЭ-2026 могут находиться ручка с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, а также черновики, выданные в аудитории, сообщают РИА Новости. Школьникам разрешат держать при себе воду, лекарства и перекус, но упаковка продуктов и сам прием пищи не должны мешать другим.

На некоторых предметах можно будет использовать дополнительные принадлежности. Так, на ЕГЭ по биологии, географии и химии разрешат непрограммируемый калькулятор. На экзамене по математике можно будет пользоваться линейкой без справочной информации. Участники ЕГЭ по физике смогут иметь оба этих предмета.

На экзамене по географии вместе с контрольными измерительными материалами школьникам выдадут административную карту России и политическую карту мира. Для сдающих химию подготовят периодическую систему химических элементов Дмитрия Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов.

Участникам ЕГЭ по литературе предоставят орфографические словари. При этом использовать личные словари не рекомендуется.

Для экзамена по информатике предусмотрены компьютеры с установленным программным обеспечением. На ЕГЭ по иностранным языкам в аудиториях подготовят оборудование для аудирования и устной части.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ЕГЭ нужно совершенствовать, сохраняя его сильные стороны и искореняя слабые. По словам политика, ЕГЭ серьезно изменил доступность высшего образования, дав каждому выпускнику шанс поступить в ведущий вуз независимо от дохода и места жительства.

Общество
Россия
Рособрнадзор
ЕГЭ
