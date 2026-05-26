Психосоматолог дала важный совет тем, у кого от стресса «сжимается» сердце

Психосоматолог Вершинина: при тяжести в груди от стресса лучше посетить врача

Тяжесть в груди и учащенное сердцебиение после сильных переживаний являются поводом для обязательного визита к врачу, заявила NEWS.ru психосоматолог Елена Вершинина. По ее словам, далеко не все воспринимают всерьез дискомфорт в области сердца, возникающий на фоне эмоционального напряжения, однако такое состояние может быть опасно для физического здоровья.

Многие люди хотя бы раз в жизни замечали, как после сильных переживаний начинает буквально «сжиматься» сердце: появляется тяжесть в груди, учащается пульс, возникает чувство тревоги или нехватки воздуха. Для одних это проходит быстро, а у других эмоциональное напряжение постепенно отражается и на физическом состоянии. Сердце действительно очень чувствительно реагирует на психологические нагрузки и внутренние переживания человека. Сильный стресс, тревога, страх, чувство потери или длительное эмоциональное напряжение напрямую влияют на работу нервной системы и всего организма. Любые симптомы, связанные с сердцем, требуют внимательного отношения и медицинского обследования, — сказала Вершинина.

Специалист отметила, что в момент стресса организм ошибочно воспринимает обычную жизненную ситуацию как угрозу, запуская выброс адреналина и кортизола. По ее словам, из-за этого сосуды сужаются, а пульс ускоряется.

В момент переживаний тело воспринимает ситуацию как угрозу: повышается уровень адреналина и кортизола, учащается сердцебиение, сосуды приходят в состояние напряжения. Если человек живет в таком режиме долгое время, организм начинает работать буквально на износ. Особенно тяжело сердце реагирует на подавленные эмоции. Многие привыкли терпеть, молчать о своих чувствах, держать все внутри и внешне сохранять спокойствие. Однако тело продолжает проживать эти эмоции, даже если человек старается их игнорировать, — заключила Вершинина.

Ранее врач-невролог Александр Комаров заявил, что при сбоях в работе вегетативной нервной системы человеку сложнее переносить резкие изменения температуры. По его словам, метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, скачками давления и паническими атаками.