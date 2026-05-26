В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о введении предупреждения об угрозе атаки беспилотников в регионе. По его словам в соцсети, также возможны временные ограничения скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал Дрозденко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак беспилотников ВСУ в ДНР погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 15 человек пострадали, среди них оказались четверо несовершеннолетних, добавил он.

До этого стало известно, что число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 18 человек. Как передавало МЧС России, тела погибших были извлечены из-под завалов учебного учреждения. По данным министерства, еще 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

Один из подростков, пострадавший при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, потерял ногу. Сейчас молодой человек лежит без сознания в Луганской республиканской клинической больнице. Рядом с пострадавшим постоянно находится его мать.