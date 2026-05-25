Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 22:56

Семья с детьми погибла в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР

Пушилин сообщил о семи погибших и 15 пострадавших в результате атаки ВСУ в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате атак беспилотников ВСУ в ДНР погибли семь человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Еще 15 человек пострадали, среди них оказались четверо несовершеннолетних, добавил он.

В Калининском районе Горловки беспилотник атаковал автомобиль «Нива», где находилась семья с детьми. Также под удары попали Макеевка, Дебальцево, Енакиево, Донецк и другие населенные пункты.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул глава ДНР. В результате атак также повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус и несколько автомобилей, добавил он.

Ранее сообщалось, что восемь пострадавших в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске остаются в больницах ЛНР. У одного из раненых — крайне тяжелое состояние. Врачи предоставляют всю требуемую медицинскую поддержку, а для дополнительной экспертизы к процессу подключены специалисты федеральных центров: они консультируют лечащих врачей удаленно.

Регионы
ДНР
Денис Пушилин
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров обсудил с Рубио Кубу и Ормузский пролив
Эксперт оценил вероятность срыва сделки США и Ирана
Гамлет в фольге, Достоевский в унитазах: топ-7 самых скандальных спектаклей
Зеленский пожаловался на США из-за предупреждения России
Жителям Ирана возвращают интернет
Украинским беженцам сократят выплаты в Чехии
Россиянке в Дубае грозит казнь после находки в багаже
НАТО готовит «Ответный удар» на полигоне в Болгарии
РПЦ обратилась к Чехии по делу митрополита Илариона
В Энергодаре дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирным жителем внутри
Полянский отреагировал на ответ ОБСЕ по Старобельску
Сотрудники колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца»
«Мы рядом и сердцем»: в Ростовской области заявили о поддержке Старобельска
Семья с детьми погибла в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР
Книгу о Гарри Поттере продали за $23 тыс.
Крупный пожар вспыхнул на складе в Ставропольском крае
Россия и Азербайджан обсудили предстоящие переговоры на высоком уровне
В МИД РФ заявили о стремлении к укреплению связей между Москвой и Баку
В Англии устроили безумный забег за головкой сыра
Над аэропортом в Калининграде сработала система предупреждения
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.