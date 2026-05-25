Семья с детьми погибла в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР

Семья с детьми погибла в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР Пушилин сообщил о семи погибших и 15 пострадавших в результате атаки ВСУ в ДНР

В результате атак беспилотников ВСУ в ДНР погибли семь человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Еще 15 человек пострадали, среди них оказались четверо несовершеннолетних, добавил он.

В Калининском районе Горловки беспилотник атаковал автомобиль «Нива», где находилась семья с детьми. Также под удары попали Макеевка, Дебальцево, Енакиево, Донецк и другие населенные пункты.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул глава ДНР. В результате атак также повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус и несколько автомобилей, добавил он.

Ранее сообщалось, что восемь пострадавших в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске остаются в больницах ЛНР. У одного из раненых — крайне тяжелое состояние. Врачи предоставляют всю требуемую медицинскую поддержку, а для дополнительной экспертизы к процессу подключены специалисты федеральных центров: они консультируют лечащих врачей удаленно.