Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ в Старобельске В больницах ЛНР остаются восемь пострадавших после удара ВСУ по общежитию

В больницах Луганской Народной Республики на стационарном лечении сейчас остаются восемь человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Врачи оценивают состояние одного из пациентов как крайне тяжелое.

Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, — сказал Кузнецов.

До этого командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев сообщил, что пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на то, что им мешали. Он рассказал, что лично достал из-под завалов троих детей, находившихся на пятом этаже.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Вооруженные силы Украины специально ждали, когда дети начнут выбегать из общежития колледжа, перед тем как начать наносить новые удары. По ее словам, на это указывает периодичность украинских атак на учебное заведение.