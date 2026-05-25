Раскрыто состояние облитой кислотой петербурженки

Петербурженка, ставшая жертвой нападения бывшего партнера, находится в ожоговом отделении интенсивной терапии, сообщает «Фонтанка». По информации на 25 мая ее состояние остается тяжелым, но стабильным.

Согласно данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, 27-летняя потерпевшая получила обширные химические ожоги 2-й и 3-й степени. Повреждения затронули конечности, грудь, шею и голову.

Серьезно пострадали и глаза: диагностированы химический ожог конъюнктивы 4-й степени, химический ожог роговицы 3-й степени и химический ожог век 1-й степени. Помимо этого, были выявлены множественные резаные раны кисти и травмы коленных суставов: колото-резаная рана на правой руке и огнестрельное сквозное ранение на левой.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге полицейские оперативно задержали местного жителя, который жестоко напал на бывшую девушку. Мужчина облил экс-возлюбленную кислотой и нанес ей множественные ножевые ранения.

Кроме того, стало известно, что бывший военнослужащий, напавший на экс-возлюбленную с кислотой в Петербурге, оставлял едкие комментарии в соцсетях под публикациями о себе. В переписке мужчина заявил, что не собирался убивать девушку, но признал, что выполнил задуманное, пусть и с «перебором».