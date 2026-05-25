Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 18:44

Стало известно, в какую страну Иран готов вывезти обогащенный уран

Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти обогащенный уран в Китай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран выразил готовность передать обогащенный уран Китаю в рамках усилий по урегулированию конфликта с США, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Отмечается, что Исламская Республика стремится получить от Пекина гарантии перед тем, как возобновить переговоры с Соединенными Штатами.

Иран готов осуществить вывоз высокообогащенного урана со своей территории при условии его передачи в Китай, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Иран на непрямых переговорах с США предложил приостановить на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. По информации журналистов, Тегеран также выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран на своей территории. Кроме того, иранская сторона подтверждает обязательство не разрабатывать ядерное оружие.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Поводом для заявления стал запрет на вывоз обогащенного урана за границу, наложенный верховным лидером Исламской Республики Моджтабой Хаменеи.

Мир
Иран
Китай
уран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые меры борьбы с уклонистами появились в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Соседка рассказала о таинственно исчезнувших под Липецком отца и сына
Жара до +22, первые заморозки и осадки в виде снега: погода в Москве осенью
Митрополит Иларион останется под стражей до получения результатов экспертиз
Чехия взялась за православных: за что задержали митрополита Илариона
Американист объяснил, почему Трамп заинтересован в победе над Кубой
Лодка с людьми затонула в Кронштадте
МИД вызовет посла Чехии в связи с задержанием митрополита Илариона
«Требуем освобождения»: Захарова о задержании митрополита Илариона
Политолог оценил вероятность похищения Кастро американскими спецслужбами
Тюмень совершила прорыв в лечении редкого вида рака
Салон в крови: у сына, убившего отца под Липецком, был подельник?
Студенты колледжа в Старобельске получили неожиданное приглашение
Специалиста-атомщика осудили за взятку
Экс-нардеп ответил, могут ли мощные удары РФ по ВПК Украины приблизить мир
Раскрыта информация о версии похищения Усольцевых
Стало известно, в какую страну Иран готов вывезти обогащенный уран
Госдума анонсировала важное изменение в миграционном законодательстве
Путин разрешил защищать россиян за границей силами армии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.