Стало известно, в какую страну Иран готов вывезти обогащенный уран

Иран выразил готовность передать обогащенный уран Китаю в рамках усилий по урегулированию конфликта с США, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Отмечается, что Исламская Республика стремится получить от Пекина гарантии перед тем, как возобновить переговоры с Соединенными Штатами.

Иран готов осуществить вывоз высокообогащенного урана со своей территории при условии его передачи в Китай, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Иран на непрямых переговорах с США предложил приостановить на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. По информации журналистов, Тегеран также выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран на своей территории. Кроме того, иранская сторона подтверждает обязательство не разрабатывать ядерное оружие.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Поводом для заявления стал запрет на вывоз обогащенного урана за границу, наложенный верховным лидером Исламской Республики Моджтабой Хаменеи.