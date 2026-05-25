Россиянке в Дубае грозит казнь после находки в багаже Mash: россиянку задержали в аэропорту Дубая с 17 кг наркотиков в багаже

Российскую туристку задержали в аэропорту Дубая после проверки багажа, оформленного на ее имя, передает Telegram-канал Mash. В чемодане обнаружили 17 килограммов наркотиков. За такое преступление ей может грозить смертная казнь.

Родственники девушки считают, что к перевозке запрещенных веществ может быть причастен ее знакомый из Британии, с которым она прилетела в ОАЭ. По их словам, мужчина самостоятельно оформил багаж и позже пытался переложить ответственность на россиянку.

После ареста семья сменила адвоката и начала сбор средств на защиту. Новый юрист запросил записи с камер аэропорта Бангкока, отпечатки пальцев и экспертизу багажа.

