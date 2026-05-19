В нижнем белье Ким Кардашьян нашли 90 кг кокаина

В Великобритании водитель грузовика приговорен к 13,5 года лишения свободы за попытку контрабанды 90 кг кокаина, спрятанного среди партии одежды и нижнего белья бренда Skims, принадлежащего бизнесвумен Ким Кардашьян, сообщает CBS. Он был задержан в порту графства Эссекс, когда перевозил 28 паллет с одеждой бренда из Нидерландов.

Следствие установило, что по пути в груз были добавлены наркотики, расфасованные по килограмму и спрятанные в специально оборудованном тайнике в конструкции грузовика. В издании уточнили, что сама партия одежды была легальной, а ни отправитель, ни получатель товара не были связаны с контрабандой.

Изначально водитель отрицал причастность к перевозке кокаина, однако позднее признал, что согласился доставить груз за вознаграждение в €4500. В CBS отметили, что преступные группы часто используют водителей для перевозки наркотиков под видом законных поставок.

Ранее сообщалось, что гражданин России задержан в Таиланде по подозрению в перевозке крупной партии запрещенных веществ. Ему может грозить смертная казнь согласно местному законодательству из-за объема и характера изъятых наркотиков.

