Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:35

В нижнем белье Ким Кардашьян нашли 90 кг кокаина

CBS: в нижнем белье Ким Кардашьян нашли 90 кг контрабандных наркотиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании водитель грузовика приговорен к 13,5 года лишения свободы за попытку контрабанды 90 кг кокаина, спрятанного среди партии одежды и нижнего белья бренда Skims, принадлежащего бизнесвумен Ким Кардашьян, сообщает CBS. Он был задержан в порту графства Эссекс, когда перевозил 28 паллет с одеждой бренда из Нидерландов.

Следствие установило, что по пути в груз были добавлены наркотики, расфасованные по килограмму и спрятанные в специально оборудованном тайнике в конструкции грузовика. В издании уточнили, что сама партия одежды была легальной, а ни отправитель, ни получатель товара не были связаны с контрабандой.

Изначально водитель отрицал причастность к перевозке кокаина, однако позднее признал, что согласился доставить груз за вознаграждение в €4500. В CBS отметили, что преступные группы часто используют водителей для перевозки наркотиков под видом законных поставок.

Ранее сообщалось, что гражданин России задержан в Таиланде по подозрению в перевозке крупной партии запрещенных веществ. Ему может грозить смертная казнь согласно местному законодательству из-за объема и характера изъятых наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Мир
наркотики
контрабанда
Ким Кардашьян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.