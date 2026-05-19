Заморозил насмерть: мужчина ответит за убийство, совершенное в юношестве

Более 13 лет ушло на то, чтобы восстановить картину жестокого преступления, совершенного осенью 2012 года в Алтайском крае. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Кинул в реку без одежды

Трагедия разворачивалась в ноябре 2012 года в городе Рубцовске. Мужчина познакомился с 39-летней женщиной и предложил провести время вместе на берегу реки.

Подозреваемый получил согласие, и они выехали на участок местности в Рубцовском районе. На месте фигурант попытался оказать знаки внимания новой знакомой, но получил отказ.

Разозлившись, он начал избивать женщину, а затем бросил ее без одежды в реку, температура воды в которой не превышала одного градуса. Когда потерпевшая пыталась выбраться на берег, мужчина пресекал все ее попытки.

Оставил умирать на морозе

Спустя продолжительное время он вытащил ее из воды за волосы, нанес не менее 25 ударов по голове и телу, после чего поместил в багажник автомобиля.

Затем обвиняемый переместил пострадавшую на безлюдный участок вдали от населенных пунктов и оставил умирать, достоверно зная, что на улице стояла температура ниже ноля, а ее организм уже и так переохладился в холодной воде.

Дело направлено в суд

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, пока в 2024 году за него не взялись эксперты Первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. С помощью полиции им удалось установить личность человека, причастного к расправе. В ходе кропотливой работы следствие собрало достаточную доказательную базу, позволившую официально предъявить обвинение.

Оказывается, что подозреваемому местному жителю сейчас 31 год. Есть вероятность, что на момент совершения преступления он еще не был совершеннолетним. От этого будет зависеть тяжесть приговора.

Мужчина обвиняется по пунктам «в, д, к» части 2 статьи 105 УК РФ. Ему вменяется убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

