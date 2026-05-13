Двое мужчин жестоко зарезали школьника в алтайском селе Убийство школьника после конфликта со взрослыми расследуют в Алтайском крае

В селе Усть-Иша Алтайского края расследуется убийство 15-летнего школьника, сообщает Telegram-канал Baza. По данным родственников погибшего, подросток был убит после конфликта с двумя взрослыми мужчинами, знакомыми его семьи.

Сообщается, что 15-летний подросток вечером находился на улице с другом, после чего встретился с 22-летним и 40-летним местными жителями. Мужчины пригласили подростка к себе, где между ними произошел конфликт, переросший в насилие. По словам родственников, школьник получил множественные травмы и ножевые ранения.

Также утверждается, что после произошедшего подозреваемые пытались скрыть следы преступления. Родные заявили, что подробности дела им долгое время не сообщались, а мать погибшего столкнулась с административными штрафами. По данным источника, уголовное дело возбуждено, один из фигурантов задержан, другой проходит по делу в статусе свидетеля и покинул населенный пункт.

