В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией Мирзоян: Ереван не планирует вносить напряженность в отношения с Москвой

Ереван не намерен вносить напряженность в отношениях с Москвой, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его словам, Армения сохраняет отношения со всеми партнерами.

Мы не собираемся разводиться с каким бы то ни было нашим партнером. Политика и дипломатия не знакома с такими разводами. Мы не собираемся вносить напряжение в отношения Армении и России, — констатировал он.

До этого вице-премьер Армении Мгер Григорян подтвердил, что Армения сделает выбор между членством в ЕС и ЕАЭС, когда придет время. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента России Владимира Путина о «мягком разводе».

Тем временем Владимир Путин заявлял, что планы Еревана о присоединении к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что уже несколько раз обсуждал эту тему с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Новость дополняется…