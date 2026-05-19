Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ Минобороны РФ: освобождение Волоховки позволило взять под контроль важную дорогу

Освобождение Волоховки позволило взять под наблюдение дорогу, связывающую населенные пункты на этом участке левого берега Волчьей, сообщили в Министерстве обороны России. Там также добавили, что для удержания поселка украинское командование дополнительно перебросило две сводные штурмовые группы, однако это не помогло противнику сохранить позиции.

Село Волоховка находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья. Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта, — сообщили в МО РФ.

Ранее в силовых структурах сообщили, что часть подразделения беспилотных систем СБУ «Альфа» уничтожили ударами ФАБ в населенном пункте Шевченковское Днепропетровской области. По сведениям источников, часть военнослужащих погибла сразу после удара, еще несколько человек умерли позднее из-за отсутствия своевременной медицинской помощи.

До этого сообщалось, что российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку вступил в бой с группой бойцов ВСУ и предотвратил продвижение противника. В ходе столкновения он уничтожил троих украинских военных, после чего остальные были вынуждены отступить. Во время боя штурмовик получил ранение, однако отказался от эвакуации и остался на позиции.