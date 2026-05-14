Российские военные освободили Николаевку в ДНР и нанесли массированный удар «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины, Шойгу отчитался об уверенном продвижении войск на всех участках линии фронта. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС РФ освободили важную точку в ДНР

Вооруженные силы России освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, операцию провели военнослужащие группировки войск «Юг».

Всего с 2026 года, по подсчетам ведомства, российские войска освободили более 80 населенных пунктов в зоне СВО. Площадь занятой территории составляет более 1800 квадратных километров.

Шойгу отчитался о продвижении армии

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ прочно удерживают стратегическое преимущество и уверенно продвигаются на всех участках линии фронта на СВО. При этом, подчеркнул он, Москва не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования конфликта, в том числе от конструктивного посредничества со стороны других государств. Кроме того, российская сторона подтверждает готовность привлечь к диалогу третьи страны.

Сергей Шойгу

Однако, по словам Шойгу, Киев раз за разом подтверждает свою неспособность к переговорам. Он также отметил, что страны ШОС, в свою очередь, занимают сбалансированную позицию в отношении украинского кризиса и проведения СВО.

«Кинжалы» нанесли ВСУ удары возмездия

Российская армия ударила по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры. Для атаки было использовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В Министерстве обороны подчеркнули, что налеты стали ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

Между тем российские системы противовоздушной обороны сбили 390 беспилотников противника и снаряд РСЗО HIMARS за сутки. По данным Минобороны, всего с начала СВО уничтожено 145 958 дронов.

ВС РФ разнесли место ремонта американских F-16

Также ВС РФ поразили авиаремонтный завод в киевском пригороде Жуляны. Как уточнил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, на этом предприятии ремонтируются истребители F-16, которые использует украинская армия. Кроме того, там расположено производство БПЛА, добавил Лебедев. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Истребитель F-16

Кроме того, ВСУ потеряли несколько установок усиления сигнала и другую аппаратуру в Харьковской области. ВС РФ обнаружили благодаря плохо замаскированным антеннам.

Начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса группировки «Север» с позывным Карта объяснил, что перехват картинки с вражеского беспилотника дает возможность засечь место запуска дрона и огневые точки ВСУ, где прячутся операторы. Эти координаты быстро уходят командованию и стрелкам ударных БПЛА вместе с артиллеристами.

Командир взвода БПС с позывным Снейп в свою очередь рассказал, что в зоне ответственности северной группировки войск за минувшую неделю российские бойцы уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ. При обнаружении таких целей военнослужащие проводят дополнительную разведку, после чего поражают сами средства связи и питающие их генераторы.

