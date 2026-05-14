Шойгу назвал число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ с начала года

Шойгу: ВС России освободили более 80 населенных пунктов с начала 2026 года

Российские военные освободили более 80 населенных пунктов в зоне СВО с начала 2026 года, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей СБ государств-членов ШОС. Он отметил, что площадь освобожденной территории составляет более 1800 квадратных метров, передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области. В числе пораженных целей — отряд националистического формирования «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого в военном ведомстве заявили, что российские войска ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Также под удары попали пункты временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 147 районах.