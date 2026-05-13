Подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В числе пораженных целей — отряд националистического формирования «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» в районах населенных пунктов Рясное, Волоховка, Белый Колодезь и Вильча Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что боевики «Кракена» отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения. Источник утверждал, что подразделение не выходит на позиции до получения нового вооружения и техники.

До этого стало известно, что бойцы «Кракена», понеся потери в Харьковской области, отказались эвакуировать тела погибших. Источник в силовых структурах связал это с общей практикой в ряде подразделений ВСУ.