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03 июня 2026 в 15:30

Садовод ответила, могут ли выросшие в теплице грибы навредить урожаю

Садовод Воронова: выросшие в теплице грибы не навредят урожаю, а улучшат его

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Выросшие в теплице грибы не навредят урожаю, а, наоборот, поддержат экологический баланс почвы, рассказала в беседе с MIR24.TV садовод Ольга Воронова. Она посоветовала не убирать их, поскольку со временем они самостоятельно засыхают и отпадают.

В основном в теплицах растут шляпочные грибы, у которых совершенно другая биология. Что они делают в почве? Грибы переводят неусвояемые вещества для растений в усвояемую для них форму. Именно потому, что грибы все перерабатывают, растения начинают нормально питаться. Много органики, разные удобрения не рассчитаны на быстрый эффект. Грибы появляются, чтобы всю эту смесь переработать, а продукты обмена веществ — это как раз то, чем питаются растения, — объяснила Воронова.

Эксперт отметила, что в плохой почве никогда не будут расти грибы — их можно считать индикатором хорошего состояния и питания. По ее словам, они появляются только в местах, где идут естественные процессы разложения органики. Этого не нужно бояться, заключила садовод.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что в июне на грядки высаживают морковь, свеклу и зелень, а также сеют огурцы для получения второго урожая. По словам эксперта, морковь рекомендуется сажать около 20 июня — в этом случае урожай можно будет собирать в середине или конце октября.

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