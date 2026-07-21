Никаких больше надоевших запеканок: нарезаю кабачок веером и заполняю начинкой. Шикарное летнее блюдо

Когда кабачков становится много, хочется приготовить из них что-то красивое, но без сложных ингредиентов. Этот рецепт как раз такой. Благодаря глубоким надрезам кабачок превращается в аккуратный веер, а каждый лепесток пропитывается соком овощей, грибов и расплавленного сыра. Получается сытно, ароматно и очень эффектно.

Такое блюдо можно подать и на семейный ужин, и на праздничный стол. Кабачки остаются нежными, начинка получается сочной, а аппетитная сырная корочка делает их еще вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: молодые кабачки — 2 шт., помидоры — 3 небольших, шампиньоны — 250 г, репчатый лук — 1 крупная головка, копченая куриная грудка — 150 г, болгарский перец — 1/2 шт., твердый сыр — 120 г, чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 1 ст. л., соль, черный молотый перец, паприка и итальянские травы — по вкусу.

Кабачки разрежьте вдоль и сделайте глубокие надрезы, не доходя до основания, чтобы получился веер. Лук, грибы, помидоры, перец и куриную грудку нарежьте небольшими кусочками, чеснок измельчите, сыр натрите. Форму слегка смажьте маслом, выложите немного лука, сверху разместите кабачки.

В каждый разрез вложите овощи, грибы и кусочки курицы, посолите, приправьте специями и чесноком. Сверху щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40–45 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр не покроется золотистой корочкой.

Личный опыт

Чаще всего готовлю этот рецепт именно с копченой курицей — она придает начинке насыщенный вкус без лишних усилий. Если хочется сделать блюдо легче, курицу можно заменить дополнительной порцией грибов, а твердый сыр смешать с небольшим количеством моцареллы.