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21 июля 2026 в 15:37

Брат арестованного по ошибке в Армении россиянина раскрыл новые детали

Арест задержанного в Армении россиянина могут продлить на 60 дней

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
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Уроженца Омска Александра Ермакова, которого задержали в аэропорту Армении, могут оставить под арестом еще на 60 дней, сообщил РИА Новости брат россиянина. Известно, что мужчина находится в СИЗО, его семья добивается освобождения.

Нам сообщили, что его арест могут продлить на 60 дней, — сказал собеседник агентства.

Известно, что в Армении Александр Ермаков отдыхал с женой. Согласно информации его брата, россиянина задержали в аэропорту Еревана, ошибочно приняв его за разыскиваемого Интерполом человека. Причина ошибки заключалась в том, что другой гражданин с таким же именем и фамилией фигурирует в розыске как хакер, замеченный в многочисленных кибератаках по всему миру.

Ранее сообщалось, что хакер Александр Ермаков, тезку которого ошибочно задержали в Ереване, уже отбывает наказание в России. По информации «112», ему назначили два года ограничения свободы с запретом на выезд за пределы страны. Следствие установило, что киберпреступник, также известный под никами blade_runner, GustaveDore и JimJones, вместе с сообщником принимал участие в создании вредоносных компьютерных программ.

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