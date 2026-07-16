«Задержанный» в Ереване хакер уже осужден в России

«Задержанный» в Ереване хакер уже осужден в России Арестованный в Армении хакер Ермаков уже отбывает наказание в России

Хакер Александр Ермаков, которого якобы задержали в Ереване, уже отбывает наказание в России, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, ему назначили два года ограничения свободы с запретом на выезд за пределы страны.

Следствие установило, что киберпреступник, также известный под никами «blade_runner», «GustaveDore» и «JimJones» вместе с сообщником принимали участие в создании вредоносных компьютерных программ. Есть предположения, что он работал с группировкой REvil.

Кроме того, американцы и австралийцы внесли Александра Ермакова в санкционные списки за взлом Medibank Private. Власти южного континента выслали в Армению запрос на его экстрадицию, в ходе которой его якобы задержали. Пока юристы разбираются в произошедшем.

По информации Telegram-канала, хакер был под покровительством бывшего следователя Марата Тамбиева. Правоохранителя поймали на рекордной взятке в размере 2,7 тыс. биткоинов (1,662 млрд рублей).

Ранее полиция Уганды задержала 356 граждан Китая, которых поймали на киберпреступлениях. Власти африканской страны считают, что Поднебесная хочет создать «логово хакеров».