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16 июля 2026 в 12:19

Российский юрист стал жертвой путаницы с хакером-тезкой

Россиянина задержали в Армении и хотят экстрадировать в США из-за хакера-тезки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Армении задержали российского туриста Александра Ермакова и готовят его экстрадицию в США, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, мужчина стал жертвой путаницы с именами — он оказался тезкой хакера, объявленного в розыск Интерполом.

В материале говорится, что мужчина из Омска провел отпуск с женой в Армении и был задержан в аэропорту Еревана по ориентировке американских силовиков. В розыске числится хакер с такими же именем и фамилией, который взломал базы австралийской Medibank Private и похитил данные 9,7 млн человек.

При этом, пишет канал, у разыскиваемого отчество Геннадьевич, а у задержанного — Юрьевич. К тому же омский Ермаков никогда не занимался IT, не знает английского, учился на юриста и работал во ФСИН. Несмотря на это, сказано в публикации, армянские спецслужбы «получили команду от американцев» и две недели держат мужчину в СИЗО.

Ранее американская исполнительница Кэти Перри (настоящее имя — Кэтерин Хадсон) проиграла в суде тезке-дизайнеру из Австралии. Стороны на протяжении 17 лет спорили из-за торговой марки Katie Perry. Менеджеры певицы требовали от австралийки прекратить использовать имя для брендирования своих товаров.

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