Росгвардейцы поймали двух «любителей бесплатных товаров»

Сотрудники Росгвардии в Подольске поймали двух покупателей, пытавшихся незаметно унести товары из гипермаркета на Молодежной улице, рассказала NEWS.ru пресс-служба ведомства. В первом случае 42-летний горожанин уложил в термосумку аккумулятор, наушники и очки стоимостью свыше 8 тыс. рублей.

На выходе из зала без чека мужчина заявил, что собирался заплатить за технику чуть позже, сразу после визита в туалет. За пару дней до этого в том же гипермаркете другой посетитель спрятал во внутреннем кармане куртки триммер для стрижки и мясную нарезку. Недобросовестный покупатель тоже попытался прошмыгнуть мимо кассы с товаром на 4 тыс. рублей, но был вовремя остановлен. Обоих шоплифтеров передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее двое уроженцев Средней Азии попытались ограбить строительный гипермаркет в Подмосковье, они попытались вынести из магазина товары на сумму 35 тыс. рублей. Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны прибыли на сигнал тревоги и задержали нарушителей.