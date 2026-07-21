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21 июля 2026 в 15:34

Психолог объяснила, откуда берется чувство усталости после отпуска

Психолог Кардиакос: слишком насыщенная программа в отпуске может утомить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слишком насыщенная программа в отпуске может принести дополнительное утомление вместо отдыха, рассказала «Радио 1» семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. Она отметила, что люди пытаются вместить в отпуск максимум событий, из-за чего после отдыха снова нужна пауза.

Есть люди, которым постоянно нужно движение, а есть те, кому необходимо заземляться и замедляться. Особенно если отдых долгожданный или поездка в страну мечты, возникает подсознательное переживание: «Если я поеду, могу что-то упустить, поэтому нужно успеть все». Начинается гонка за впечатлениями: переезды, многозадачность, постоянная активность. После такого отдыха действительно нужен еще один, — рассказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что новизна не должна перегружать. По ее словам, чтобы полноценно отдохнуть, необходимо минимизировать стрессовые ситуации, физическую активность и обязанности.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что, чтобы не омрачить семейный отпуск ссорами, нужно находить компромиссы по времяпрепровождению. Специалист подчеркнула, что не нужно заставлять человека ездить на экскурсии, если он этого не хочет.

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