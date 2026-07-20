Финансист объяснил, когда наиболее выгодно брать отпуск

Выгоднее всего летом 2026 года брать отпуск в августе, рассказал aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что в августе не будет праздничных нерабочих дней.

В 2026 году август — это один из трех месяцев, в котором 21 рабочий день. С учетом параметров производственного календаря получаем, что в августе 2026 года будет на два рабочих дня меньше, чем в июле. Важно отметить, что если сотрудник весь август отработает полностью, то на размер оплаты труда число выходных дней в августе никак не повлияет, — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что разница между выплатами в июле и августе составит 4,4 тыс. рублей при средней заработной плате в 105 тыс. рублей. По его словам, ближайший праздничный день ожидает россиян 4 ноября 2026 года.

Ранее HR-директор Екатерина Прокушева рассказала, что работодатель не может отказать сотруднику в случае, если даты отпуска уже были согласованы. Она отметила, что работники также не могут менять даты без согласования.