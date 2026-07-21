В ГД рассказали о новом законе про цифровизацию и автоматизацию платежей Депутат Говырин: данные об оплате госуслуг будут передаваться в реальном времени

Благодаря требованию передавать данные об оплате в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в режиме реального времени, граждане быстрее получат подтверждение расчетов, что сократит время ожидания при оформлении документов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, подготовленный законопроект нацелен на перевод платежей с государством в полностью цифровой формат.

Законопроект, который расширяет зону влияния Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, направлен на цифровизацию и автоматизацию расчетов. Он устанавливает четкие сроки и правила обмена данными между банками, казначейством и ГИС ГМП. Это должно сделать процесс уплаты и подтверждения платежей быстрее и надежнее. Ускоряется подтверждение оплаты госуслуг. Благодаря требованию передавать данные в ГИС ГМП в режиме реального времени, граждане быстрее получат подтверждение о расчетах. Это сократит время ожидания при оформлении документов, подаче заявлений, получении разрешений и лицензий, — пояснил Говырин.

Он отметил, что ключевое нововведение касается моментальной синхронизации между участниками расчетов, благодаря чему финансовые операции перестанут зависеть от человеческого фактора и бюрократических задержек. По словам депутата, теперь банковские учреждения и платежные посредники будут сверяться с государственной базой при каждом начислении, используя специальный идентификатор.

Банки и другие платежные агенты обязаны запрашивать информацию из ГИС ГМП при наличии уникального идентификатора начисления. Это снижает риск ошибок в реквизитах, помогает избежать ситуаций, когда платеж «зависает» из‑за неверных данных, а также гарантирует, что деньги поступят куда нужно. Граждане смогут оперативно проверить статус платежа через «Госуслуги» или другие официальные каналы — система обновляется почти мгновенно. Это удобство и экономия времени, ведь автоматизация обмена данными между банками, казначейством и ГИС ГМП означает, что людям не нужно самостоятельно подтверждать оплату или приносить квитанции — госорганы видят поступление средств автоматически, — заключил Говырин.

Ранее Госдума приняла закон, впервые комплексно регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.