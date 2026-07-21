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21 июля 2026 в 15:22

Удар украинского дрона оборвал жизнь белгородского водителя

Мирный житель погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Один человек погиб, еще двое ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщается в канале регионального оперштаба на платформе МАКС. Так, в городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Водитель, находившийся внутри, от полученных ранений скончался на месте.

В селе Графовка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома. В Краснояружском округе в хуторе Красноорловский БПЛА взорвался во дворе частного дома. Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в Краснояружскую ЦРБ.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь в результате атаки FPV-дрона у мужчины множественные осколочные ранения ног. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, — добавили в оперштабе.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаковали автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская. В результате удара ранения получили два человека, их госпитализировали.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие ударили по 10 муниципалитетам Луганской Народной Республики за сутки. В ходе атаки по Сватову пострадали четыре человека, в том числе два ребенка в возрасте 10 и 14 лет.

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