Летом они в саду, зимой со мной в квартире: цветы с шикарными листьями вместо надоевшей герани

Летом они в саду, зимой со мной в квартире: цветы с шикарными листьями вместо надоевшей герани

Летом эти растения становятся настоящими звездами клумбы, а с приходом холодов легко переезжают на подоконник. Именно поэтому колеусы давно заменили многим привычную герань. Они ценятся не за цветение, а за невероятно красивые листья — лаймовые, бордовые, розовые, шоколадные и почти черные. Даже без единого цветка кусты выглядят роскошно и украшают участок до самых заморозков.

На рассаду колеусы обычно высевают с конца марта до начала апреля. Молодые растения хорошо переносят несколько перевалок, а в открытый грунт их высаживают только после окончания весенних заморозков. Лучше всего они растут в рыхлой плодородной почве на утреннем солнце или в легкой полутени.

Интересный факт: колеус — многолетнее растение. В средней полосе он не зимует в открытом грунте, но осенью куст можно выкопать или нарезать черенки и выращивать дома до следующего сезона. Весной растение снова возвращается в сад.

Высота большинства сортов составляет 25–50 см, а декоративность сохраняется с июня до первых осенних заморозков. Среди самых удачных сортов садоводы выделяют «Биг Бэн Лайм Спрайт» с яркой лаймовой листвой, «Визард Жаде» с кремово-зелеными листьями, «Суперфайн Рейнбоус Фестиваль Дэнс» с пестрой окраской, эффектный «Блюмине Кинг Конг Триколор» и компактный «Суперфайн Рейнбоус Вулкано» с насыщенными бордово-красными листьями. Именно они позволяют создать яркий цветник даже без обилия цветов.