Капризную лаванду не сажаю: нашла 6 красавчиков, которые выглядят не хуже, но растут почти без ухода

Капризную лаванду не сажаю: нашла 6 красавчиков, которые выглядят не хуже, но растут почти без ухода

Многие садоводы мечтают о лаванде, но далеко не у всех она хорошо зимует и радует пышным цветением. Все дело в том, что лаванда любит легкие, хорошо дренированные почвы, много солнца и плохо переносит застой влаги. Если создать такие условия сложно, стоит обратить внимание на растения, которые выглядят не менее эффектно, но требуют гораздо меньше забот.

Первым в списке стоит перовския, которую часто называют русской лавандой. Ее серебристая листва и голубовато-фиолетовые соцветия действительно напоминают лавандовые кусты, при этом растение отлично переносит жару и засуху.

Еще один удачный вариант — котовник. Он цветет практически все лето, быстро разрастается, привлекает пчел и бабочек, а после легкой стрижки способен зацвести повторно.

Любителям вертикальных акцентов понравится лиатрис. Его пушистые свечи необычны тем, что начинают распускаться сверху вниз — такая особенность встречается довольно редко среди садовых многолетников.

Не менее декоративен шалфей дубравный. Он образует плотные кустики с яркими фиолетовыми колосками и отлично переносит жаркое лето. После первой волны цветения достаточно срезать отцветшие побеги, и растение снова выпустит цветоносы.

Для влажных участков подойдет дербенник иволистный. Там, где лаванда быстро погибает, он чувствует себя прекрасно и каждое лето покрывается высокими малиново-фиолетовыми соцветиями.

А если хочется добавить цветнику легкости, стоит посадить веронику колосковую. Ее стройные соцветия долго сохраняют декоративность и хорошо сочетаются с розами, эхинацеей, декоративными злаками и другими многолетниками.