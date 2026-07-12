Красная смородина: как превратить садовый урожай в 3 изысканных блюда

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Красная смородина — три рецепта с садовой ягодой на любой вкус

Красная смородина: как превратить садовый урожай в 3 изысканных блюда

Красная смородина — яркая и полезная ягода, которая прекрасно дополняет как сладкие, так и соленые блюда. Ее кислинка освежает и балансирует вкусы, делая каждое блюдо особенным. В сезон садовой ягоды стоит попробовать необычные сочетания, чтобы открыть новые грани знакомого продукта.

Чатни из красной смородины с имбирем и розмарином

Этот ароматный соус с редким акцентом на свежий розмарин подойдет к мясу, сырам или как заправка к салатам.

Понадобятся красная смородина (500 г), репчатый лук (1 средняя головка), свежий имбирь (20 г), веточки свежего розмарина (2–3 шт.), яблочный уксус (50 мл), сахар (100 г), соль (1/2 ч. л.), молотый черный перец и щепотка чили по вкусу.

Способ приготовления: лук и имбирь мелко нарезать, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости. Добавить ягоды, сахар, уксус, специи и рубленый розмарин. Томить на медленном огне 20–25 минут, помешивая, до загустения. Разлить по стерильным баночкам.

На 100 г: примерно 85 ккал, БЖУ — 0,8 г / 0,3 г / 19 г.

Полезные свойства: красная смородина богата витамином С и пектинами, которые поддерживают иммунитет и пищеварение; имбирь и розмарин добавляют антиоксидантов.

Вред: избыток сахара может быть не полезен при диабете, а кислотность ягоды — при проблемах с желудком.

Мусс из красной смородины с семенами чиа и лавандой

Необычный легкий десерт с редким сочетанием лаванды для тонкого аромата, идеален для летнего стола.

Понадобятся красная смородина (400 г), семена чиа (3 ст. л.), мед (2 ст. л.), сухие цветки лаванды (1/2 ч. л.), натуральный йогурт (150 мл), лимонный сок (1 ч. л.) и щепотка соли.

Способ приготовления: ягоды пробить блендером, протереть через сито. Смешать пюре с медом, лимонным соком, лавандой и йогуртом. Всыпать семена чиа, перемешать и оставить в холодильнике на 2–3 часа для набухания. Разложить по креманкам.

На 100 г: примерно 95 ккал, БЖУ — 2,5 г / 2 г / 14 г.

Полезные свойства: чиа обогащает омегой-3 и клетчаткой для сердца и кишечника, ягода дает витамины и антиоксиданты; лаванда успокаивает.

Вред: возможна индивидуальная непереносимость лаванды или семян, а кислота смородины может раздражать слизистую при гастрите.

Красная смородина: как превратить садовый урожай в 3 изысканных блюда Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Запеченные мини-маффины с козьим сыром и миндальной мукой

Редкий вариант выпечки с козьим сыром для пикантной кремовости и орехового оттенка.

Понадобятся миндальная мука (150 г), красная смородина (200 г), козий сыр (100 г), крупные яйца (2 шт.), мед (3 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.), ваниль (на кончике ножа), щепотка соли и немного сливочного масла для форм.

Способ приготовления: яйца взбить с медом и солью, добавить раскрошенный сыр, муку с разрыхлителем и ванилью. Аккуратно вмешать ягоды. Разложить по формочкам и выпекать при 180 градусах 20–25 минут до золотистости.

На 100 г: примерно 240 ккал, БЖУ — 8 г / 16 г / 12 г.

Полезные свойства: миндальная мука и сыр дают полезные жиры и белок для сытости и мышц, ягода — витамин С; козий сыр легче усваивается.

Вред: высокая калорийность из-за жиров, не подходит при аллергии на орехи или непереносимости лактозы.

Эти рецепты с красной смородиной помогут разнообразить меню и сохранить пользу садовой ягоды. Пробуйте, экспериментируйте с пропорциями — и летний урожай заиграет новыми красками на вашем столе. Красная смородина в таких блюдах становится настоящим акцентом, радуя и вкусом, и пользой.

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