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22 июля 2026 в 08:45

Смородина как свежая: три рецепта, с которыми не надо долго стоять у плиты

Черная смородина на зиму — три рецепта, чтобы сохранить ягоду идеальной Черная смородина на зиму — три рецепта, чтобы сохранить ягоду идеальной Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лето дарит щедрый урожай, но как удержать этот ускользающий аромат в банке до самых холодов? Каждая хозяйка мечтает, чтобы черная смородина на зиму сохранила не только свой глубокий вкус, но и максимум полезных веществ. Ниже представлены три уникальных рецепта, которые помогут взглянуть на привычную ягоду с совершенно новой стороны.

«Живое» желе с лавандой без варки

Этот рецепт уникален тем, что ягода вообще не подвергается термической обработке, а лаванда раскрывает ее благородный аромат.

Ингредиенты: черная смородина (спелая ягода — 1 кг), сахар (белый кристаллический — 1,2 кг), цветы лаванды (сушеные кулинарные — 1 ч. л.).

Способ приготовления: ягоды тщательно перебирают, промывают и полностью высушивают на бумажном полотенце. Затем смородину измельчают блендером или пропускают через мясорубку. В полученное пюре порциями вводят сахар, тщательно перемешивая деревянной ложкой. Сушеную лаванду растирают в ступке до состояния пудры и добавляют к ягодной массе. Смесь оставляют при комнатной температуре на несколько часов до полного растворения сахара, периодически помешивая. Готовое желе раскладывают по стерильным банкам, закрывают чистыми крышками и хранят исключительно в холодильнике.

  • Калорийность на 100 г: 234 ккал.

  • БЖУ на 100 г: белки — 0,4 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 58,5 г.

  • Польза: благодаря отсутствию варки полностью сохраняется витамин C, а лаванда успокаивает нервную систему.

Пряный смородиновый соус с бадьяном к мясу

Непопулярный, но невероятно удачный способ заготовки, где ягода выступает не как десерт, а как пикантное дополнение к главным блюдам.

Смородина как свежая: три рецепта, с которыми не надо долго стоять у плиты Смородина как свежая: три рецепта, с которыми не надо долго стоять у плиты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ингредиенты: черная смородина (свежая — 1 кг), сахар (коричневый — 400 г), соль (каменная — 1 ч. л.), бадьян (целые звездочки — 2 шт.), палочки корицы (натуральные — 1 шт.), уксус (яблочный 6% — 70 мл).

Способ приготовления: чистую смородину высыпают в сотейник с толстым дном и слегка разминают толкушкой, чтобы выделился сок. Добавляют сахар, соль, бадьян и корицу. Смесь доводят до кипения на среднем огне и варят ровно 10 минут, постоянно снимая пену. В самом конце вливают яблочный уксус, аккуратно извлекают звездочки бадьяна и палочку корицы. Горячий соус разливают в небольшие стерилизованные бутылочки или банки, герметично укупоривают и укутывают до полного остывания. Такой рецепт черной смородины на зиму удивит даже искушенных гурманов.

  • Калорийность на 100 г: 122 ккал.

  • БЖУ на 100 г: белки — 0,6 г, жиры — 0,3 г, углеводы — 29,8 г.

  • Польза: органические кислоты улучшают пищеварение и стимулируют аппетит, а бадьян обладает легким противовоспалительным эффектом.

Смородиновый мармелад (старинный сухой способ)

Самый редкий и незаслуженно забытый способ приготовления, позволяющий получить плотный, похожий на мармелад десерт без капли желатина.

Ингредиенты: черная смородина (отборная — 1 кг), сахар (песок — 800 г), сливочное масло (жирность 82,5% — 20 г для смазывания).

Способ приготовления: смородину запекают в духовке при температуре 150 градусов в течение 20 минут, чтобы она стала мягкой. Затем теплую массу протирают через мелкое сито, удаляя все шкурки и косточки. Полученное нежное пюре смешивают с сахаром в тазу для варки и уваривают на минимальном огне при постоянном помешивании, пока масса не станет очень густой и не начнет отставать от дна. Плотное пюре выкладывают на плоское блюдо или деревянную доску, смазанную сливочным маслом, разравнивают ножом до толщины 2 см и подсушивают на воздухе в течение двух дней. Готовый мармелад режут на кусочки, пересыпают пудрой и хранят в пергаменте.

  • Калорийность на 100 г: 215 ккал.

  • БЖУ на 100 г: белки — 0,5 г, жиры — 0,6 г, углеводы — 52,8 г.

  • Польза: высокая концентрация пектина способствует выведению токсинов из организма, а запекание сохраняет калий, полезный для сердца.

Эти нетривиальные рецепты доказывают, что консервация может быть настоящим искусством. Заготовив ягоду такими способами, можно баловать близких изысканными вкусами на протяжении всей зимы.

Ранее мы делились с вами рецептами быстрого ужина без готовки у плиты.

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