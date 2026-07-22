Смородина как свежая: три рецепта, с которыми не надо долго стоять у плиты

Черная смородина на зиму — три рецепта, чтобы сохранить ягоду идеальной

Смородина как свежая: три рецепта, с которыми не надо долго стоять у плиты

Лето дарит щедрый урожай, но как удержать этот ускользающий аромат в банке до самых холодов? Каждая хозяйка мечтает, чтобы черная смородина на зиму сохранила не только свой глубокий вкус, но и максимум полезных веществ. Ниже представлены три уникальных рецепта, которые помогут взглянуть на привычную ягоду с совершенно новой стороны.

«Живое» желе с лавандой без варки

Этот рецепт уникален тем, что ягода вообще не подвергается термической обработке, а лаванда раскрывает ее благородный аромат.

Ингредиенты: черная смородина (спелая ягода — 1 кг), сахар (белый кристаллический — 1,2 кг), цветы лаванды (сушеные кулинарные — 1 ч. л.).

Способ приготовления: ягоды тщательно перебирают, промывают и полностью высушивают на бумажном полотенце. Затем смородину измельчают блендером или пропускают через мясорубку. В полученное пюре порциями вводят сахар, тщательно перемешивая деревянной ложкой. Сушеную лаванду растирают в ступке до состояния пудры и добавляют к ягодной массе. Смесь оставляют при комнатной температуре на несколько часов до полного растворения сахара, периодически помешивая. Готовое желе раскладывают по стерильным банкам, закрывают чистыми крышками и хранят исключительно в холодильнике.

Калорийность на 100 г: 234 ккал.

БЖУ на 100 г: белки — 0,4 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 58,5 г.

Польза: благодаря отсутствию варки полностью сохраняется витамин C, а лаванда успокаивает нервную систему.

Пряный смородиновый соус с бадьяном к мясу

Непопулярный, но невероятно удачный способ заготовки, где ягода выступает не как десерт, а как пикантное дополнение к главным блюдам.

Смородина как свежая: три рецепта, с которыми не надо долго стоять у плиты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ингредиенты: черная смородина (свежая — 1 кг), сахар (коричневый — 400 г), соль (каменная — 1 ч. л.), бадьян (целые звездочки — 2 шт.), палочки корицы (натуральные — 1 шт.), уксус (яблочный 6% — 70 мл).

Способ приготовления: чистую смородину высыпают в сотейник с толстым дном и слегка разминают толкушкой, чтобы выделился сок. Добавляют сахар, соль, бадьян и корицу. Смесь доводят до кипения на среднем огне и варят ровно 10 минут, постоянно снимая пену. В самом конце вливают яблочный уксус, аккуратно извлекают звездочки бадьяна и палочку корицы. Горячий соус разливают в небольшие стерилизованные бутылочки или банки, герметично укупоривают и укутывают до полного остывания. Такой рецепт черной смородины на зиму удивит даже искушенных гурманов.

Калорийность на 100 г: 122 ккал.

БЖУ на 100 г: белки — 0,6 г, жиры — 0,3 г, углеводы — 29,8 г.

Польза: органические кислоты улучшают пищеварение и стимулируют аппетит, а бадьян обладает легким противовоспалительным эффектом.

Смородиновый мармелад (старинный сухой способ)

Самый редкий и незаслуженно забытый способ приготовления, позволяющий получить плотный, похожий на мармелад десерт без капли желатина.

Ингредиенты: черная смородина (отборная — 1 кг), сахар (песок — 800 г), сливочное масло (жирность 82,5% — 20 г для смазывания).

Способ приготовления: смородину запекают в духовке при температуре 150 градусов в течение 20 минут, чтобы она стала мягкой. Затем теплую массу протирают через мелкое сито, удаляя все шкурки и косточки. Полученное нежное пюре смешивают с сахаром в тазу для варки и уваривают на минимальном огне при постоянном помешивании, пока масса не станет очень густой и не начнет отставать от дна. Плотное пюре выкладывают на плоское блюдо или деревянную доску, смазанную сливочным маслом, разравнивают ножом до толщины 2 см и подсушивают на воздухе в течение двух дней. Готовый мармелад режут на кусочки, пересыпают пудрой и хранят в пергаменте.

Калорийность на 100 г: 215 ккал.

БЖУ на 100 г: белки — 0,5 г, жиры — 0,6 г, углеводы — 52,8 г.

Польза: высокая концентрация пектина способствует выведению токсинов из организма, а запекание сохраняет калий, полезный для сердца.

Эти нетривиальные рецепты доказывают, что консервация может быть настоящим искусством. Заготовив ягоду такими способами, можно баловать близких изысканными вкусами на протяжении всей зимы.

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