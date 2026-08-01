Мешаю воду с сахаром и варю всего 5 минут: смородиновое варенье по простому рецепту

Мешаю воду с сахаром и варю всего 5 минут: смородиновое варенье по простому рецепту

Когда созревает черная смородина, всегда готовлю это варенье одним из первых. Рецепт настолько простой, что справится даже тот, кто никогда не занимался заготовками. Всего несколько минут варки позволяют сохранить целые ягоды, насыщенный аромат и красивый рубиново-фиолетовый сироп, который после остывания становится густым, почти как желе.

Именно за это варенье зимой чаще всего тянутся в кладовую.

Для приготовления понадобится: черная смородина — 1 кг, сахар — 1 кг, вода — 100 мл.

Смородину переберите, удалите веточки, хорошо промойте и полностью обсушите. В кастрюле соедините воду с сахаром, поставьте на средний огонь и дождитесь, пока сироп станет прозрачным и закипит.

В кипящий сироп аккуратно всыпьте ягоды, осторожно перемешайте и снова доведите до кипения. После закипания варите ровно 5 минут, периодически снимая пену. Горячее варенье сразу разлейте по заранее стерилизованным сухим банкам, герметично закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Больше всего люблю открывать такую баночку зимой к свежему черному хлебу с хорошим сливочным маслом. А если хочется сохранить ягоды максимально целыми, во время варки стараюсь не мешать варенье ложкой, а лишь слегка покачиваю кастрюлю из стороны в сторону — тогда смородина не мнется и выглядит очень аппетитно.