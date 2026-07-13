Избавилась от слизней без лишней химии: эти способы помогли сохранить весь урожай

Избавилась от слизней без лишней химии: эти способы помогли сохранить весь урожай

Слизни способны за несколько ночей испортить листья, ягоды и молодые овощи. Но если действовать сразу и использовать несколько простых приемов, можно заметно сократить их количество без агрессивной химии.

Уберите с участка доски, камни, старую листву и регулярно косите траву — вредители любят влажные укрытия. После дождя собирайте слизней вручную, а вокруг грядок рассыпьте измельченную яичную скорлупу, древесную золу или установите медные ленты. Хорошо работают и пивные ловушки, а также ароматные растения — чеснок, розмарин, тимьян, шалфей и лаванда. Если слизней слишком много, используйте препараты на основе фосфата железа по инструкции.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что лучший результат дает сочетание сразу нескольких способов. Регулярно осматривайте грядки после дождя — так справиться со слизнями будет гораздо проще.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.