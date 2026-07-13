Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 19:40

Избавилась от слизней без лишней химии: эти способы помогли сохранить весь урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Слизни способны за несколько ночей испортить листья, ягоды и молодые овощи. Но если действовать сразу и использовать несколько простых приемов, можно заметно сократить их количество без агрессивной химии.

Уберите с участка доски, камни, старую листву и регулярно косите траву — вредители любят влажные укрытия. После дождя собирайте слизней вручную, а вокруг грядок рассыпьте измельченную яичную скорлупу, древесную золу или установите медные ленты. Хорошо работают и пивные ловушки, а также ароматные растения — чеснок, розмарин, тимьян, шалфей и лаванда. Если слизней слишком много, используйте препараты на основе фосфата железа по инструкции.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что лучший результат дает сочетание сразу нескольких способов. Регулярно осматривайте грядки после дождя — так справиться со слизнями будет гораздо проще.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
растения
вредители
слизни
лаванда
розмарин
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галустян заявил, что в России скоро начнется «Битва дронов»
Украина может лишиться одного из своих лидеров
Снежные заносы, плотные облака и холод до −17: погода в Москве в ноябре
Минэнерго раскрыло детали переговоров России и Ирана по газу
Каллас не оставила идею ввести запрет на визы для россиян
«Ликвидируют подельники»: в ГД предрекли Зеленскому незавидную судьбу
Тело сорвавшегося с горы альпиниста эвакуировали из ущелья в КБР
В посольстве России раскрыли, как Британия помогает интернет-мошенникам
Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевшие на Москву
Историк объяснил, как смерть Линдси Грэма изменит курс США в отношении РФ
Путин рассказал о самом опасном современном оружии
На Украине появился сериал про ЛГБТ-военных в ВСУ
Лантратова выступила с инициативой по борьбе с деструктивным контентом
Еще одна европейская страна присоединилась к программе финансирования Киева
Обозначена позиция нового верховного лидера Ирана по России
Вассерман оценил вероятность применения Киевом биооружия
В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты
Израиль отложил шаг к признанию геноцида армян
Львова-Белова упрекнула Киев в молчании о нуждающихся в помощи детях
США впервые атаковали Иран новым морским супероружием
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.