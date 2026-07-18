Цветы для «второй волны»: воткните в землю в июле — через месяц клумба заиграет новыми красками

Цветы для «второй волны»: воткните в землю в июле — через месяц клумба заиграет новыми красками

Если к середине лета ваши клумбы потеряли былую пышность или на них появились пустые участки, не спешите расстраиваться — есть цветы «второй волны», которые заставят сад сиять новыми красками уже через месяц.

Достаточно выбрать пять проверенных однолетников и посеять их прямо в грунт в июле, чтобы они быстро заполнили пробелы и радовали глаз до самого снега. Бархатцы, настурция, календула, эшшольция и годеция — это идеальный набор для быстрого озеленения, ведь все эти растения прорастают за 5–10 дней, а их цветение начинается уже через 30–50 дней после посева.

Бархатцы удивят вас яркими желто-оранжевыми махровыми шапками, которые не боятся жары и отпугивают вредителей; настурция быстро оплетет свободные участки огненно-красными и желтыми граммофончиками; календула подарит море солнечных корзинок до самых заморозков; эшшольция засияет шелковистыми оранжевыми и розовыми цветами; годеция покорит нежными атласными колокольчиками всех оттенков.

Ранее была названа лиана с душистым ароматом — ее цветы пахнут шоколадом и ванилью.