Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 23:45

Посадил в самом безнадежном углу сада — и забыл на 15 лет: цветет розовым облаком даже в глухой тени

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бадан — это многолетник, который по праву можно назвать идеальным цветком для занятых дачников, ведь он способен расти на одном месте 15 лет без пересадки, не требуя к себе почти никакого внимания, а его крупные блестящие листья сохраняют декоративность круглый год, оставаясь зелеными даже под плотным слоем снега.

Это растение удивительно выносливо: оно выдерживает морозы до –40 °C без укрытия, растет на любых почвах и одинаково хорошо чувствует себя и на палящем солнце и в самой глухой тени, где другие цветы просто отказываются существовать. Весной бадан одним из первых просыпается и уже в апреле-мае выбрасывает высокие цветоносы, увенчанные плотными кистями из множества мелких розовых, сиреневых или белых колокольчиков, которые цветут около трех недель.

Посадка бадана до гениальности проста: достаточно выкопать ямку, поместить корневище на ту же глубину, на которой оно росло в контейнере, присыпать землей и один раз обильно полить. В дальнейшем растение не нуждается ни в поливе (только в сильную засуху), ни в подкормках, ни в обрезке.

Ранее был назван куст на 30 лет: цветет 2 раза за лето пушистыми соцветиями.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Базы США на Ближнем Востоке попали в эпицентр атак
Яхты, виллы, спорткары: как украинские олигархи жируют в Монако
Спасаемся от остеохондроза: симптомы, кто в группе риска. Ликбез врача
Появились данные о планах Киева ликвидировать экс-главу Минобороны Украины
В Конгресс США поступила неожиданная инициатива по санкциям против РФ
В Минобороны обсудили оптимизацию новаторской деятельности в ВС РФ
Рак или конец почкам: чем опасна соль, нужно ли отказываться. Ликбез врача
Спасение от пьянства, поклонницы: история любви Юрия и Элеоноры Николаевых
Уснувший водитель снес остановку с людьми в Чебоксарах
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП жителей Тюмени
Ямальский экстремал врезался в ЛЭП на параплане
Скандальный блогер доказал свою виновность в интервью Собчак
Атаки украинских сил на ДНР унесли жизни двух человек
ВСУ ударили по многоквартиному жилому дому в Запорожской области
«Пляски на костях»: режим Зеленского уличили в человеконенавистничестве
Зеленский выбрал врио главы СБУ
МЧС локализовало пожар на швейном производстве в Подмосковье
ВСУ нанесли смертельный удар по колонне машин с мирными жителями
В Волгограде завели дело после сообщений об издевательствах над ребенком
Блогера Ремесло заключили под стражу
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.