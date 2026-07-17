Посадил в самом безнадежном углу сада — и забыл на 15 лет: цветет розовым облаком даже в глухой тени

Посадил в самом безнадежном углу сада — и забыл на 15 лет: цветет розовым облаком даже в глухой тени

Бадан — это многолетник, который по праву можно назвать идеальным цветком для занятых дачников, ведь он способен расти на одном месте 15 лет без пересадки, не требуя к себе почти никакого внимания, а его крупные блестящие листья сохраняют декоративность круглый год, оставаясь зелеными даже под плотным слоем снега.

Это растение удивительно выносливо: оно выдерживает морозы до –40 °C без укрытия, растет на любых почвах и одинаково хорошо чувствует себя и на палящем солнце и в самой глухой тени, где другие цветы просто отказываются существовать. Весной бадан одним из первых просыпается и уже в апреле-мае выбрасывает высокие цветоносы, увенчанные плотными кистями из множества мелких розовых, сиреневых или белых колокольчиков, которые цветут около трех недель.

Посадка бадана до гениальности проста: достаточно выкопать ямку, поместить корневище на ту же глубину, на которой оно росло в контейнере, присыпать землей и один раз обильно полить. В дальнейшем растение не нуждается ни в поливе (только в сильную засуху), ни в подкормках, ни в обрезке.

Ранее был назван куст на 30 лет: цветет 2 раза за лето пушистыми соцветиями.