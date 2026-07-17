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17 июля 2026 в 10:40

Не спешите обрезать розу после цветения: именно так появляются пышные кусты с бутонами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие садоводы сами мешают розам стать густыми, даже не подозревая об этом. Один небольшой нюанс в уходе помогает растению выпустить молодые побеги и быстрее превратиться в красивый цветущий куст.

После первой волны цветения подкормите розу мочевиной — примерно одной столовой ложкой без горки под каждый куст. Затем хорошо полейте растение. Не обрезайте сразу увядшие цветки: пусть куст постоит пару недель. За это время из основания могут появиться базальные побеги, которые омолаживают розу. Если такие побеги растут без бутонов, прищипните верхушку и подкормите растение фосфором и калием.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила результат уже в следующую волну цветения. Не забывайте регулярно рыхлить почву после полива — так корни лучше получают воздух и питание.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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