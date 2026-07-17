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17 июля 2026 в 21:25

В Волгограде завели дело после сообщений об издевательствах над ребенком

Бастрыкин запросил доклад по делу об издевательствах над ребенком в Волгограде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Волгограде возбудили уголовное дело после сообщений об издевательствах над ребенком в детском саду, сообщила пресс-служба Следственного комитета России на платформе МАКС. Поводом для проверки стала публикация местного издания V1.ru, в которой мать мальчика рассказала о возможном жестоком обращении с детьми в одном из дошкольных учреждений.

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело, — отмечается в сообщении.

По словам матери, няня призналась, что била ребенка, а сам мальчик заявил, что воспитательница заклеивала ему рот скотчем. Другие родители также сообщили о криках и грубом обращении с воспитанниками. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства предоставить доклад о ходе расследования и проверке доводов, изложенных в публикации.

Ранее в Кемеровской области опекуна из Мариинска приговорили к четырем годам лишения свободы за издевательства над шестилетним ребенком. Женщина на протяжении года жестоко обращалась с девочкой. Также ей назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

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В Волгограде завели дело после сообщений об издевательствах над ребенком
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