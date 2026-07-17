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17 июля 2026 в 14:24

Россельхознадзор усомнился в происхождении цветов из Ирана

В Россельхознадзоре заявили о возможных поставках цветов из Армении через Иран

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Россельхознадзор попросил Минсельхоз Ирана приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию из-за подозрений, что часть продукции может быть выращена в Армении, сообщили в ведомстве. По данным Россельхознадзора, в 2026 году объем поставок цветов из Ирана значительно превысил показатели прошлого года.

При этом, несмотря на указание в фитосанитарных сертификатах Ирана как страны происхождения, внешний вид и особенности упаковки продукции совпадают с цветами, которые ранее поставлялись из Армении. В ведомстве заявили, что с высокой долей уверенности можно предполагать, что часть цветов была выращена на территории Армении.

Ранее стало известно, что Россия увеличила импорт рыбы из других стран для компенсации сокращения поставок из Армении после введения ограничений на ввоз живой рыбы. Отмечается, что российский рынок, в частности по форели, переориентировался на поставки из Ирана и Турции.

Между тем министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что Ереван обратился в Евразийскую экономическую комиссию из-за проблем с экспортом армянской продукции в Россию. По его словам, обращение связано с возникшими трудностями при поставках армянских товаров на российский рынок.

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Россельхознадзор
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