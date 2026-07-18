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18 июля 2026 в 04:00

Сею в июле — в августе букет: этот цветок всходит за неделю, цветет оранжевыми солнцами до ноября

Фото: D-NEWS.ru
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Этот цветок — самый быстрый и надежный, ведь при посеве в открытый грунт даже в середине июля его семена прорастают всего за 5–7 дней, а уже через 30–40 дней после появления всходов растение покрывается яркими оранжевыми и желтыми солнцами, которые будут радовать глаз до самых устойчивых заморозков в ноябре.

Календула — это растение не боится легких минусовых температур, поэтому даже после первых осенних холодов продолжает цвести, словно маленькое солнце, согревая душу в промозглую погоду. При этом она абсолютно неприхотлива: ей не нужны плодородные почвы и частые поливы, она прекрасно переносит засуху и ветер, а ее фитонциды даже защищают соседние растения от вредителей.

Выращивание календулы не требует никаких специальных навыков — достаточно просто разрыхлить землю, разбросать семена, слегка присыпать грунтом и обильно полить. Уже через неделю появятся дружные всходы, а к концу августа вы будете собирать первые букеты из этих жизнерадостных цветов.

Ранее был назван компактный кустарник с желтыми соцветиями, который растет в тени.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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