Сею в июле — в августе букет: этот цветок всходит за неделю, цветет оранжевыми солнцами до ноября

Сею в июле — в августе букет: этот цветок всходит за неделю, цветет оранжевыми солнцами до ноября

Этот цветок — самый быстрый и надежный, ведь при посеве в открытый грунт даже в середине июля его семена прорастают всего за 5–7 дней, а уже через 30–40 дней после появления всходов растение покрывается яркими оранжевыми и желтыми солнцами, которые будут радовать глаз до самых устойчивых заморозков в ноябре.

Календула — это растение не боится легких минусовых температур, поэтому даже после первых осенних холодов продолжает цвести, словно маленькое солнце, согревая душу в промозглую погоду. При этом она абсолютно неприхотлива: ей не нужны плодородные почвы и частые поливы, она прекрасно переносит засуху и ветер, а ее фитонциды даже защищают соседние растения от вредителей.

Выращивание календулы не требует никаких специальных навыков — достаточно просто разрыхлить землю, разбросать семена, слегка присыпать грунтом и обильно полить. Уже через неделю появятся дружные всходы, а к концу августа вы будете собирать первые букеты из этих жизнерадостных цветов.

Ранее был назван компактный кустарник с желтыми соцветиями, который растет в тени.