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18 июля 2026 в 02:02

Обучавший ВСУ боевик ССО ликвидирован на территории Донбасса

ТАСС: в ДНР убили служившего в австралийской королевской пехоте Педрацини

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Солдаты Вооруженных сил России ликвидировали в Донецкой Народной Республике боевика 3-го полка Сил специальных операций Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах. По их данным, погибший — гражданин Австралии Самуэль Майкл Педрацини. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До участия в боевых действиях на стороне Украины Педрацини проходил службу в 7-м полку австралийской королевской пехоты. Позже он занимался подготовкой украинских военнослужащих на территории Великобритании.

Обстоятельства ликвидации военнослужащего не уточняются. На данный момент этот факт подтверждает участие иностранных наемников в конфликте на стороне Украины.

Ранее сообщалось, что украинские власти рассматривают возможность принудительной депортации бывшего министра обороны Михаила Федорова за пределы страны с последующей его ликвидацией силами СБУ. В российских силовых структурах проинформировали, что речь идет о завершающей стадии переговоров, которые могут привести к высылке экс-чиновника в одну из европейских стран. В Киеве уже появились упоминания о возможном возбуждении уголовного дела против Федорова.

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Обучавший ВСУ боевик ССО ликвидирован на территории Донбасса
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